Boat Lagoon Yachting на PIMEX: Принцессы и не только

УЧАСТНИК PIMEX 2017: Boat Lagoon Yachting рассказывает о своей коллекции моторных яхт на шоу 2017 года.

6 Января 2017 09:24:08

Boat Lagoon Yachting – не только один из постоянных участников PIMEX, но и один из самых активных – подготовил к нынешнему шоу флот сразу из шести лодок. В экспозиции компании в доке Е – четыре «принцессы» от Princess Yachts, мощная Prestige 500 и инновационная Jeanneau Velasco 43F.

Главная героиня вечера – первая в Азии Princess 49, новая модель в линейке легендарной верфи. На PIMEX 2017 состоится официальная азиатская премьера этой лодки, которая сочетает высокую производительность, экономичность, маневренность и простоту в управлении за счет передового привода IPS. Princess 49 – первая яхта в флайбридж-линейке компании с приводом IPS.

Рядом с ней – Princess V39, отличающаяся прекрасной отзывчивостью и захватывающей динамикой, ощущения от которой особенно впечатляют, если убрать раздвижную крышу. Два мотора Volvo D6-330 DP (каждый на 330 л.с.) позволяют этой 42-футовой лодке демонстрировать скорость до 37-39 узлов.

Самая величественная лодка в доке Е – Princess 75, удостоенная на Asia Boating Awards 2016 премии в номинации Best Production Motor Yacht (15-24 метра). На борту этого 80-футового воплощения роскоши с избытком свободного пространства, при этом яхта обеспечивает комфортабельный круиз на скорости до 36 узлов. Princess 75 из тех лодок, которые нельзя пропустить на PIMEX.

Завершает линейку «принцесс» выдающаяся по мореходным качествам Princess 54 со стильной кают-компанией, залитой светом благодаря панорамным окнам, расположенным полукругом вокруг нее.

Также на шоу можно увидеть Prestige 500, завоевавшую, по словам создателей, больше наград, чем любая другая 50-футовая яхта в мире. В ее сбалансированных формах и общей экспрессии читаются мощь и надежность, а флайбридж дизайнеры считают особым достижением, поскольку его размер уникален для яхт таких габаритов.

Последняя лодка во флоте – это Jeanneau Velasco 43F. Последняя она, разумеется, отнюдь не по значимости. Вдохновленные более габаритными яхтами, дизайнеры создали лодку с явно выраженной индивидуальностью и современным интерьером. Высокий угол скоса корпуса позволяет лпоказывать прекрасные результаты в любых круизных условиях и даже на высоких скоростях яхта движется восхитительно гладко. Инновационная, элегантная, мощная и надежная, Velasco 43F открывает новый подход к яхтам с акцентом на семейные круизы.

Коллектив Boat Lagoon Yachting будет рад в ходе выставки ответить на все вопросы гостей и провести экскурсию по лодкам, показав их роскошные интерьеры. Если же у вас появится желание арендовать одну из яхт на день и подарить индивидуально скомпонованный круиз членам семьи и друзьям, то эту задачу поможет решить Рико Стапель. Телефон +66 (0) 86 690 0444, электронная почта rico @princessyachtssea.com. Больше узнать можно на сайте www.boatlagoonyachting.co.th.





*Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоу. Подробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com.