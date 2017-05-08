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Ближайшие среда и пятница будут выходными в Таиланде

В среду и пятницу (10 и 12 мая) Таиланд отмечает два крупных праздника, государственные учреждения будут закрыты.

Новости Пхукета

8 Мая 2017 11:29:48

В среду, 10 мая, буддисты Таиланда отпразднуют Вискха Бучу, также известную как Висак или Весак. Этот праздник отмечается ежегодно в полнолуние шестого месяца по лунному календарю и знаменует рождение, просветление и уход в нирвану Будды Гаутамы. По буддистской традиции все три этих события произошли в один день календаря.

Государственные учреждения, кредитно-финансовые организации (кроме отделений банков в торговых центрах) и офисы многих компаний будут закрыты 10 мая. Также в этот день в Таиланде будет запрещена продажа алкогольных напитков.

В пятницу, 12 мая, государственные учреждения будут закрыты в связи с проведением Королевской церемонии первой пашни, также известной как Праздник первой борозды. Многие частные компании также будут закрыты в этот день (включая редакцию «Новостей Пхукета»), хотя банки будут работать в обычном режиме. Продажа алкоголя в Праздник первой борозды будет разрешена.

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