Благотворительный вечер White Water Gala
Дата/Время начала:
4 Февраля 2017 19:30:00
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4 Февраля 2017 23:00:00
Внеси свой вклад в улучшение жизни детей из необеспеченных семей на Пхукете. Достань из шкафа белое и приходи на благотворительный вечер White Water Gala. Собранные средства будут направлены на закупку 1000 фильтров для воды Kohler Clarity. В программу: The Colin illy Hill Band и Луиза Скарпа; киоски с блюдами от огромного числа топовых ресторанов; приз от авиакомпании Nok Air; безмолвный аукцион с потрясающими призами. 19:00, Latitude, лагуна, 4 февраля. Билеты: www.rotarypatong.org/newevent/whitewatergala