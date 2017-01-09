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Благотворительный вечер White Water Gala

Дата/Время начала: 4 Февраля 2017 19:30:00 - 4 Февраля 2017 23:00:00

Внеси свой вклад в улучшение жизни детей из необеспеченных семей на Пхукете. Достань из шкафа белое и приходи на благотворительный вечер White Water Gala. Собранные средства будут направлены на закупку 1000 фильтров для воды Kohler Clarity. В программу: The Colin illy Hill Band и Луиза Скарпа; киоски с блюдами от огромного числа топовых ресторанов; приз от авиакомпании Nok Air; безмолвный аукцион с потрясающими призами. 19:00, Latitude, лагуна, 4 февраля. Билеты: www.rotarypatong.org/newevent/whitewatergala  
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Алистер
Адрес : Latitude Marque, Лагуна
телефон : 0817500448
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