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Благотворительный турнир по боулингу Lions Club of Phuket Pearl

Дата/Время начала: 21 Мая 2017 09:00:00 - 21 Мая 2017 16:00:00

Lions Club of Phuket Pearl приглашает вас принять участие в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО БОУЛИНГУ. Турнир пройдет 21 Мая 2017 в боулинге торгового центра Big C.

Если вы не можете принять участие, но хотите помочь, можно сделать пожертвование. Все собранные средства будут использованы для проектов, направленных на помощь нуждающимся детям.

Присоединяйте, регистрируйте свою команду или сделайте пожертвование:

Лев Игорь Протасов - 082-4440555
Лев Вилайван Диенель - 081-3971567
igor@thai-bd.com
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Игорь Протасов
Адрес : Big C Supercenter
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Расположение

 

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