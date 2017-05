Благотворительный турнир по боулингу Lions Club of Phuket Pearl Дата/Время начала: 21 Мая 2017 09:00:00 - 21 Мая 2017 16:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Lions Club of Phuket Pearl приглашает вас принять участие в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО БОУЛИНГУ. Турнир пройдет 21 Мая 2017 в боулинге торгового центра Big C. Если вы не можете принять участие, но хотите помочь, можно сделать пожертвование. Все собранные средства будут использованы для проектов, направленных на помощь нуждающимся детям. Присоединяйте, регистрируйте свою команду или сделайте пожертвование: Лев Игорь Протасов - 082-4440555

Лев Вилайван Диенель - 081-3971567

igor@thai-bd.com КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Игорь Протасов Адрес : Big C Supercenter Расположение