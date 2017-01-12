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Благотворительный гала-ужин ради чистой воды для школ Пхукета

Ротари-клуб Патонга намерен обеспечить школы Пхукета фильтрами для воды Kohler Clarity.

14 Января 2017 16:24:03

Более 650 млн человек по всему миру страдают от нехватки чистой питьевой воды, что вдвое больше населения США и вчетверо – населения России. Эта проблема касается не только бедных стран Африки, прямо сейчас здесь, на Пхукете, не имеют возможности свободно утолить жажду тысячи человек, многие из которых – тайские школьники. Стремясь исправить ситуацию, ротари-клуб Патонга (Rotary Club of Patong Beach) планирует закупить 1000 водоочистителей Kohler Clarity, которые способны превратить десять литров грязной воды в питьевую буквально за считаные сатанги. Керамические фильтры Kohler Clarity способны производить в день до 40 литров воды, удаляя 99% примесей и частиц, к тому они легко разбираются и просты в обслуживании.

Чтобы это стало реальностью, ротари-клуб организует благотворительный вечер White Water Gala, который пройдет 4 февраля в Latitude Marquee на территории Лагуны. Собранные средства будут направлены на покупку фильтров Kohler Clarity.

«Мы признаем, что всемирная проблема нехватки питьевой воды присутствуют и здесь, прямо на нашем пороге. Мы надеемся, что благодаря подобным благотворительным мероприятия, сможем начать обеспечивать водой школы Патонга, а затем и всего Пхукета», – делится планами организатор White Water Gala Отто Билль Ветцель.

Гостей вечера ждет развлекательная программа с участием музыкального коллектива Колина Хилла и Луизы Скарпы, которые сплетут воедино задушевную музыку и рок – чтобы в это поверить, это надо услышать. Ведущие рестораны Пхукета представят на вечере шедевры своей гастрономии, а кульминацией события станет розыгрыш призов и два благотворительных аукциона: классический и безмолвный. Главный приз – два билета от авиакомпании Nok Air.

Основанный в 2001 году, ротари-клуб Патонга сейчас состоит из 30 членов, представляющих 12 стран мира. Цель объединения – предоставление средств для улучшения детского образования и здравоохранения на Пхукете.

Ротари-клуб планирует начать распределение фильтров со школ Патонга, которые организация давно поддерживает. В общей сложности водой будут обеспечены более 2500 детей. На первом этапе кампании фильтры получат Ban Siam Yen Community School (1200 учащихся), Watsuwan School (250), Happy Home (80), два местных детских сада (1100) и Kalim School (120).

Благотворительный вечер White Water Gala начнется в 19:00 (4 февраля). Дресс-код: белый. Взнос с участника – 2500 бат при предварительном бронировании и 3000 бат в деть мероприятия. Заказать билеты можно на сайте: www.rotarypatong.org/new event/whitewatergala. Контактный адрес эл. почты: [email protected] Газета «Новости Пхукета» является медиа-спонсором мероприятия. 

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