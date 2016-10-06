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Black Tie Muay Thai III

Дата/Время начала: 3 Декабря 2016 18:30:00 - 3 Декабря 2016 22:30:00

Black Tie Muay Thai III

Фраки, вечерние платья и боксерские перчатки

Опытные бойцы муай-тай и любители из числа известных лиц Пхукета выйдут на ринг ради благотворительности. Гостей ждет коктейльный прием, изысканный ужин с четырьмя сменами блюд и напитки без ограничений. А когда бойцы снимут перчати, ринг превратится в танцпол для всех желающих. Представительный заказ билетов обязателен. Заказать места можно по телефону 076-278-146 и эл. почте [email protected].

Дата: 3 декабря 2016

Место: Outrigger Laguna Phuket

Цена билетов: 3500 бат

Радиостанция Live 89.5 является спонсором мероприятия.


Read more at http://www.thephuketnews.com/black-tie-muay-thai-iii-59369.php#FIDuSLcYoVmRCvwJ.99
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Black Tie Muay Thai III
Адрес : Outrigger Laguna Phuket
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

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