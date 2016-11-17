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Black Tie Muay Thai 3: Вечер светского лоска и тайского бокса в отеле Outrigger

Благотворительный вечер Black Tie Muay Thai в третий раз пройдет на Пхукете в субботу, 3 декабря.

Новости Пхукета

21 Ноября 2016 08:42:17

В 2014 году благотворительный фонд Phuket Has Been Good To Us совершил маленькую революцию в культурной жизни Пхукета. До этого времени стильные светские приемы и тайский бокс существовали в параллельных вселенных, соприкоснуться которым, казалось, было не суждено. Впрочем, первая же попытка объединить два мира оказалась громким успехом, и Пхукет получил Black Tie Muay Thai – единственный день в году, когда тайский бокс выбирается из спортивных клубов и врывается в роскошную бальную залу Outrigger Laguna Phuket Beach Resort.

Black Tie Muay Thai – одно из тех событий, которые в дополнительной рекламе не нуждаются, поскольку билеты на мероприятие расходятся сами по себе, а события вечера пересказываются на протяжении месяцев после самого приема. Тем более, что программа Black Thai Muay Thai из года в год становится все насыщеннее.

Так прошлогодним прорывом стали показательные бои пхукетских «знаменитостей», когда после профессиональных боксеров на ринг вышли любители, никогда до этого не занимавшиеся муай-тай. Схватки добровольцев оказались совершенно бескомпромиссными, тем более, что самим поединкам предшествовали месяцы подготовки.

В этом году «звездные» бои также включены в программу, как и безмолвный аукцион и розыгрыши призов. На торги, в частности, будут выставлены готовые пакетные программы от Destination Properties и Outrigger, ваучеры на проживание в Dhara Dhevi (Чианг-Май), Rembrandt Hotel and Towers (Бангкок) и Kata Rocks (Пхукет), напитки от Albatross Cafе. Кроме того, гости смогут попытаться угадать победителей, и счастливчики также не останутся без подарков.

Вечер откроется коктейльным приемом, затем гостям будет предложен ужин с четырьмя сменами блюд и напитками без ограничений, а после окончания боев ринг превратится в танцпол, так что захватить с собой подходящую обувь имеет смысл. Дресс-код, как и раньше, официальный или, в формулировке организаторов, Island Formal.

Все собранные в ходе вечера средства будут переданы на благотворительные проекты фонда Phuket Has Been Good To Us, который сейчас организует бесплатные курсы английского в трех государственных школах. В общей сложности язык за счет фонда изучают более 1200 тайских детей из семей, оказавшихся в трудной ситуации.

Стоимость участия (в формате пожертвования) составляет 3500 бат с человека или 35 тыс. бат за отдельный столик на десятерых. Предварительное бронирование обязательно, заказать билет можно по телефону фонда 076-278-146 или по электронной почте [email protected]

Дополнительная информация доступна на сайте Phuket Has Been Good To Us, за новостями можно следить на странице в Facebook. Газета «Новости Пхукета» традиционно является спонсором мероприятия.

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