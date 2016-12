BISP взяла свое золото на King of the Mountain Член клуба BISP Track Club Сота Мэхара взял золото на кроссе King of the Mountain. Спортсмен показал лучший результат в забеге на 4 км. 11 Сентября 2016 11:24:04 Сота Мэхара, победитель забега на 4 км. Одновременно Сота Мэхара установил и личное достижение сезона – с начала года спортсмен преодолел отметку в 1 млн пройденных метров. Всего на то, чтобы пробежать 1 млн метров, спортсмену потребовалось 247 дней. Подробнее о BISP Track Club можно узнать у Дэвида Бермана по электронной почте [email protected]