BISP влилась в проект Ride 4 Kids

В British International School Phuket прошли соревнования по дуатлону в рамках кампании по сбору средств на помощь детям.

23 Февраля 2017 11:48:03

Фото: British International School Phuket

Учащиеся British International School Phuket (BISP), а также их родители и педагоги приняли решение поддержать благотворительный велопробег Ride 4 Kids и внести посильный вклад в сбор средств для трех благотворительных фондов, занимающихся помощью пхукетским детям.

Первым шагов в поддержке проекта стали соревнования по дуатлону, прошедшие в BISP в четверг, 16 февраля. Мероприятия совместно организовали родители учащихся и школьная команда по плаванию BIS Flying Fish.

Соревнования проходили как в индивидуальном, так и в командном зачете. Участники могли выбрать между двумя форматами и дистанциями. Либо сначала преодолеть 800 м в бассейне, а потом пробежать 4 км, либо сделать два захода в 200 м вплавь и 1 км бегом. Также в ходе мероприятия проводился сбор средств, который принес более 10 тыс. бат (причем всего лишь за полтора часа).

Благотворительный велопробег Ride 4 Kids состоится 6-11 марта. Участники мероприятия поставили перед собой задачу за шесть дней преодолеть дистанцию от Хуа-Хина до Пхукета общей протяженностью в 845 км. В настоящий момент свое участие в пробеге подтвердили 16 велосипедистов из сообществ четырех международных школ Пхукета. Причем проверить себя на прочность готовы как опытные велопутешественники, так и новички.

«Наша миссия – собрать вместе сообщество экспатов, привлечь внимание и средства для этих трех благотворительных организаций, которые не покладая рук работают на благо детей», – поясняют свою цель организаторы проекта.

Кроме велопробега, кампания по сбору средств включает целую серию различных мероприйтий. Так, BISP уже провела благотворительный конкурс костюмов, ярмарку с продажей поделок учащихся и упомянутый выше дуатлон. Также 3 марта должна состояться ярмарка сладостей на которой учащиеся будут продавать печенье и пирожные. Окончание кампании будет ознаменовано торжественным вечером в отеле Outrigger Laguna Phuket Beach Resort, который является одним из главных спонсоров Ride 4 Kids. Всего же организаторы намерены собраться 1 млн бат и передать их организациям Phuket Has Been Good To Us Foundation, The Good Shepherd Charity и Outrigger Share4Change.