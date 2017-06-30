BISP: Рост цен в школах – следствие конкуренции за кадры

Нил Ричардс, директор British International School Phuket, ответил на статью Phuket Expat Finance.

2 Июля 2017 10:00:00

Статья Phuket Expat Finance о стоимости образования безусловно интересна, но я бы хотел объяснить причины, стоящие за увеличением цен. Проработав более 30 лет на руководящих должностях в международных школах разных континентов, я могу заявить, что основные операционные расходы в этом бизнесе связаны с наймом и оплатой труда преподавателей. Как правило, в крупных международных школах на это уходит 70% всех годовых расходов, и показатель может быть даже выше.

Своими регулярными платежами родители обеспечивают наличие в школе качественных преподавателей и предлагаемой школой их детям расширение возможностей в жизни.

К сожалению, жизнь международных школ также напрямую связана с состоянием глобальной экономики, независимо от того, где находится школа и как себя чувствует экономика непосредственно страны нахождения.

Большинство учителей международного уровня – это люди, приехавшие в ту или иную страну временно, и ожидающие, что их зарплаты будут конкурентными, особенно если эта страна менее привлекательна, чем их родная.

Конечно, рассматривая вакансии в тех или иных школах, учителя принимают во внимание другие факторы, и в ряде случаев готовы пожертвовать зарплатой ради переезда именно в эту страну (хотя не обязательно на продолжительный период). Также важным фактором при принятии решения является репутация школы. Но все же зарплата – важнейший параметр.

Школа может извлечь значительную финансовую выгоду из диверсификации источников найма персонала и привлечения на работу местных кадров. Но родителям надо быть начеку, если политика найма персонала в школе нацелена на экономию средств.

Также свое влияние оказывает конкуренция на рынке преподавателей. Международные школы по всей планете появляются, как грибы после дождя, и необходимо соответствующее увеличение численности педагогов. Согласно прогнозам, число международных школ в мире удвоится в ближайшие пять лет, а значительнее всего их количество вырастет в Азии. Сейчас по всему миру более 8 тыс. международных школ, а в Таиланде – свыше 160.

Уже сейчас ощущается растущая нехватка кадров, усиливающая конкуренцию между школами, стремящимися привлечь лучших из доступных педагогов за счет улучшения компенсационного пакета, что в свою очередь увеличивает финансовю нагрузку.

При выборе школы родители должны задать себе следующие базовые вопросы:

Действительно ли учителя достаточно опытны и квалифицированы в преподаваемых предметах и в работе с теми возрастными группами, в которых они преподают?

Отличаются ли в школе условия контрактов для местных и приглашенных из-за рубежа специалистов? Если да, то насколько?

Насколько широк список предметов, по которым можно сдать внешние экзамены, и насколько опытные учителя эти предметы преподают?

Каков средний показатель ежегодной ротации персонала?

Каков средний срок работы учителя в школе?

Каков гендерный баланс среди учителей?

Это простые вопросы, но родители редко их задают, несмотря на то, что школа тратит на педагогов значительную часть своего расходного бюджета, а уровень их квалификации оказывает долгосрочный эффект на будущие жизни учеников.

Поддержание стабильного, сбалансированного и опытного педагогического штата – критический вопрос для школьного руководства, и решить его совсем не просто, когда на рынке спрос на педагогов превышает предложение.

Не надо быть экономистом, чтобы понять, какие последствия это имеет для школ, как в плане стоимости образования, так и в плане его качества.

Нил Ричардс, директор British International School Phuket.