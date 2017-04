BISP продолжает прием заявок на часовой забег Все сборы от мероприятия 28 мая будут переданы благотворительной студенческой инициативе BISP Project Restart. Новости Пхукета 24 Апреля 2017 10:34:51 Фото: Brett lohmeyer / Flickr В British International School Phuket продолжается регистрация участников благотворительных соревнований BISP Run the Hour, которые пройдут в школе 28 мая. В рамках мероприятия состоятся два забега. Первый из них будет проходить в формате Fun Run, дистанция составит 2 км, что соответствует двум кругам по треку BISP. Второй забег – непосредственно Run the Hour – будет интереснее. У вышедших на трассу участников будет один час времени, чтобы сделать максимальное количество кругов по треку. Бежать можно как в размеренном темпе без остановок, так и с паузами на дистанции. Организаторы мероприятия полагают, что оно станет прекрасной тренировкой на выносливость для всех спортсменов, занимающихся командными видами спорта; опытные атлеты смогут проверить себя в серьезной гонке, а новички – поставить перед собой интригующую цель, наличие которой подтолкнет к дальнейшим занятиям легкой атлетиков. Сбор за участие в забеге на 2 км (Fun Run) составляет 200 бат с человека, в стоимость включена памятная медаль и закуски после гонки. Сбор за участие в основном забеге (Run the Hour) составляет 350 бат, в стоимость включены футболка, памятная медаль и закуски после гонки. Участвовать в мероприятии могут профессионалы и любителю любых возрастов. Для основного забега предусмотрено по пять возрастных групп (отдельно для мужчин и женщин), а для свободного семейного забега – по две. Все сборы от проведения мероприятия будут переданы проекту BISP Project Restart, благотворительной студенческой инициативе, в рамках которой учащие BISP помогают детям в районах, пострадавших от стихийных бедствий. В рамках первой кампании BISP Project Restart пхукетские школьники намерены восстановить школу в Непале, пострадавшую в результате землетрясения 2015 года. Зарегистрироваться можно онлайн по ссылке https://goo.gl/forms/qud9xz9jLrLz1Zim2. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте running@bisphuket.ac.th