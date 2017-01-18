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BISP приняла первый рейтинговый турнир LTAT

British International School, Phuket (BISP) впервые приняла на своих полях официальный рейтинговый турнир Тайской ассоциации тенниса LTAТ.

Новости Пхукета

18 Января 2017 15:50:11

Фото: BISP
Фото: BISP

Мероприятие под патронажем Его Величества прошло в выходные 7-8 января. В соревнованиях участвовали девушки и юноши в возрасте от 8 до 18 лет, для многих их которых событие стало первым рейтинговым турниром в спортивной карьере.

«Браво всем теннисистам из BISP, принявшим участие в соревнованиях. Было настоящим удовольствием видеть, как сильно подросли многие из них за столь короткое время. Все выступили хорошо, достойно и на высоком уровне представили себя и школу, показали прекрасное спортивное мастерство», – заявил после турнира главный тренер академии тенниса BISP Ли Острин.

«Многие из воспитанников BISP дошли до полуфинала, но настоящими звездами этих выходных стали Бенджамин (Биг Бен), выигравший турнир в возрастной группе 8 лет и младше; Кевин, занявший второе место среди юношей 16 лет и младше; Мила, ставшая второй в возрастной группе 8 лет и младше среди девушек. Все игроки – молодцы, и мы ждем новых соревнований в нашей школе», – добавил тренер.

Подробнее о BISP RPT Tennis Academy можно узнать на сайте bisphuket.ac.th/tennis.

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