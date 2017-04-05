Безработный поджег машину полиции, чтобы попасть в тюрьму

В Хуа-Хине задержали мужчину за поджог полицейского пикапа. На допросе тот заявил о сознательном намерении попасть в тюрьму.

5 Апреля 2017 12:50:27

Фото: Chaiwat Satyaem / Bangkok Post

Около 1:30 ночи, 5 апреля, полиция Хуа-Хина задержала 44-летнего Джарана Нэбсанита за поджог полицейского автомобиля, совершенный им часом ранее.

Как сообщает Bangkok Post, инцидент произошел в районе местного полицейского участка. Камеры уличного видеонаблюдения запечатлели, как мужчина в черной футболке и джинсах подходит к припаркованному полицейскому пикапу, кладет смоченный горючим веществом кусок ткани под запасное колесо в кузове, а затем поджигает. После этого подозреваемый переходит на другую сторону улицы, любуется плодами своего труда и удаляется с места происшествий.

Подожженный пикап полицейским и спасателям удалось оперативно потушить, а анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить личность подозреваемого, которым оказался 44-летний безработный Джаран Нэбсанит.

Полицейские рассказали журналистам, что с господином Нэбсанитом в местном участке уже были знакомы. Мужчина приехал в Хуа-Хин в поисках работы, однако в трудоустройстве не преуспел. Около месяца назад его задержали за нарушение общественного порядка в пьяном виде, после чего он несколько раз возвращался в полицию и просил помочь ему едой.

На допросе после последнего инцидента Джаран Нэбсанит признался, что совершил поджог умышленно, поскольку устал от тягот жизни без денег и решил, что в тюремной камере ему будет лучше. Полиция не сообщила, будут ли выдвинуты обвинения против безработного.