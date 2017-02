Бей, беги: Пхукет учится играть в софтбол Софтбол – более простая и безопасная версию бейсбола, освоить которую по силу каждому. Мэтт Понд 17 Февраля 2017 13:42:12 В мире существует немало видов спорта, которые безумно популярны на своей родине, но за ее пределами считаются чем-то сложным и непонятным. Особенно в этом плане не повезло дисциплинам, где используются мяч и бита. Английский крикет и американский бейсбол – яркие примеры игр с локальным распространением. Стереотип об их непонятности настолько силен, что зачастую сторонний наблюдатель даже не пытается разобраться, что происходит на поле: один игрок бросает мяч, другой отбивает его, потом все куда-то бегут и в конце на табло зажигаются новые цифры. Ломать стереотипы на Пхукете пытается Алан Кук, которые более 10 лет назад решил открыть здесь поле для крикета, и сейчас его Alan Cooke Ground (ACG) является не только главной площадкой для игры на острове, но и местом проведения нескольких турниров. В 2012 году ACG даже стала официальным стадионом на национальных юношеских соревнований по крикету. В 2016 году ACG решила сделать новый шаг вперед, добавив в свой арсенал новую игру – софтбол, представляющую собой более простую и более безопасную версию бейсбола, освоить которую по силу каждому. Собственно, именно этим софтбол и популярен в США. Четыре базы Основные правила софтбола аналогичны бейсбольным, а успех в игре зависит от умения бросать мяч, отбивать его битой и быстро бегать. Если вы видели хотя бы один из американских фильмов о бейсболе, то уже более-менее представляете себе, как проходит игра. Матч начинает защищающаяся команда. Один из игроков – питчер – выходит в центр площадки и бросает мяч партнеры-кэтчеру, перед которым стоит соперник с битой (бэттер). Задача бэттера – отбить брошенный мяч, после чего сделать полный круг по квадрату со сторонами около 18 м, в каждом из углов которого находится так называемая база. Цель обороняющейся команды – поймать отбитый мяч и не дать бегущему добраться до следующей базы, выведя бегущего в аут. Это можно сделать, к примеру, доставить мяч на нужную базу раньше, чем противник до нее добежит, или осалить бегущего. Также игрок выбывает в случае трех страйков (когда мяч три раза подряд попадает к кэтчеру). В принципе, этого описания уже достаточно, чтобы понимать происходящее на поле и болеть за выбранную команду. С полными же правилами можно ознакомиться в интернете. Как уже говорилось выше, софтбол – это облегченная и более безопасная версия бейсбола. Во-первых, мяч для игры крупнее бейсбольного. Во-вторых, расстояния между базами значительно меньше. В-третьих, подача мяча осуществляется не силовым броском сверху, а броском снизу (в такую версию играют в ACG). Таким образом отбивать мяч в софтболе проще, а бегать приходится меньше. Спорт для всех Главный популяризатор мяча и биты на Пхукете – канадец Джаред Спиндел, заболевший бейсболом и софтболом в шестилетнем возрасте. Логично, что после переезда на остров пару лет назад, Спиндел лишился любимого хобби, что и подтолкнуло его к активным действиям. Тем более, что для того, чтобы сыграть матч в софтбол, многого не требуется. «Для пристойной игры в софтбол нужно от 18 до 24 игроков, минимум 10 бейсбольных перчаток, несколько мячей, хотя бы одна бейсбольная бита, подходящее поле и четыре базы [квадратные подушечки, прикрепленные к земле]», – рассказывает Спиндел. «Я подумал, что на Пхукете наберется достаточно желающих для регулярных игр, если все остальное будет хорошо организовано. А поскольку я правда хотел играть, то взялся за организацию всего прочего. Теперь у любого, кто хочет поиграть в сотфбол на Пхукете, есть место, куда можно придти в субботу, и даже никакого снаряжения иметь не надо», – продолжает канадец. По словам Спиндела, играть в софтбол может практически кто угодно. «Нет такого, что кто-то слишком стар для игры, имеет слишком мало опыта или слишком большой живот для софтбола. Если человек способен раз в полчаса пробежать 50 м без риска инфаркта, то он в достаточно хорошей форме, чтобы играть в софтбол. У нас есть все необходимое снаряжение, так что достаточно придти в обычной спортивной одежде, захватить головной убор от солнца и, если вы совсем уж беспокоитесь о репродуктивной функции, купить защиту паха», – с улыбкой объясняет Спиндел. По словам Джареда, поле ACG прекрасно подходит для софтбола, поскольку оно достаточно просторное и поддерживается в хорошем состоянии. Плюс там есть раздевалка и даже бар, «что для некоторых является неотъемлемой частью софтбольного стадиона». Мечта Спиндела – увлечь игрой достаточно человек, чтобы можно было собрать несколько команд и организовать турнир. Однако сейчас он счастлив самой возможности заниматься любимым видом спорта каждую субботу. По его словам, это напоминает ему, как он играл с друзьями в детстве: все приходили на площадку в условленный час, делились на команды и начинали игру. В масштабе страны Спиндел рассказывает, что хотя для Пхукета софтбол и в новинку, в других регионах Таиланда играют давно и серьезно. Свои софтбольные лиги существуют в Бангкоке и Чианг-Мае, а столичная Bangkok International Softball League (BISL), по его словам, работает уже более трех десятков лет. Интересующимся Спиндел предлагает зайти на www.BangkokSoftball.com или найти на Facebook страницу Softball Chiang Mai League. Среди прочего там есть фото и видео, дающие хорошее представление об игре. «Каждый ноябрь в Бангкоке проходит популярный международный турнир по софтболу. Я принимал участие в соревнованиях 2016 года, на которые заявились 15 команд, и был приятно удивлен как уровнем мастерства, так и тем, сколько игроков со всего мира прилетели сюда и для которых турнир стал центральным событием путешествия», – рассказывает Спиндел. «Организатор турнира и менеджер BISL – Гари «Стьюдог» Стюарт, которые оказал бесценную помощь с закупкой игрового снаряжения, и все пхукетские игроки в софтбол перед ним в долгу», – добавляет канадец. Игры на поле ACG проводятся по субботам, сбор участников – в 11:30. Записаться на участие можно на странице fb.me/events/192675227868276. За обновлениями можно следить на fb.me/phuketsoftball.