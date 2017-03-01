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Бетономешалка оставила часть Раваи без света на шесть часов

Барабан бетономешалки зацепил провода электропередач на Soi Samakee (около Saiyuan Rd. в Раваи) во второй половине дня 27 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Марта 2017 09:13:12

Прибывшие по вызову полиция и официальные лица обнаружили на месте событий бетономешалку, барабан которой запутался в проводах, а также две поваленных мачты электропередач и поврежденный пикап Mitsubishi, на крушу которого рухнул один из столбов. Водители грузовика и пикапа – Манот Сорсакун и Гонджанарт Пхитхавонгсорн – дожидались полиции рядом со своими автомобилями.

«Водитель бетономешалки, 51-летний Манот Сорсакун, рассказал, что двигался по улице, когда барабан его машины зацепили висевшие над дорогой провода. Продолжив движение, грузовик повалил два столба, один из которых упал на припаркованный рядом пикап», – рассказал подполковник полиции Чалонга Кхана Сомрак.

Водитель пикапа Гонджанарт Пхитхавонгсорн добавил, что он припарковался на обочине незадолго до инцидента и в момент, когда столб рухнул на крышу его машины, находился внутри. Впрочем, травм водителю удалось избежать. Оба шофера были доставлены в полицейский участок Чалонга для урегулирования вопроса о компенсации за причиненный ущерб.

Как отметил представитель Управления энергоснабжения провинции Пхукет (PPEA), восстановление линии электропередач заняло около шести часов.

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