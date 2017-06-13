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Бельгийца задержали за кражу из магазина на Пхукете

После 17 дней поисков полиция задержала иностранца, укравшего из магазина держатель для мобильного телефона за 699 бат.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Июня 2017 14:47:49

Бельгийский гражданин Оливье Жером Жорж Верхаге был задержан в аэропорту Пхукета 12 июня, когда он ожидал посадки на рейс, которым планировал вылететь из страны. Основанием для задержания стала мелкая кража, совершенная иностранцем 26 мая.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, Верхаге похитил из магазина мобильных аксессуаров Remax держатель для мобильного телефона стоимостью 699 бат. В момент совершения преступления иностранец попал в объектив камеры видеонаблюдения. Кроме того, перед кражей он воспользовался в том же магазине кредитной картой, что дало полиции дополнительные улики.

После двух часов допроса 58-летний Верхаге сознался в преступлении. Мужчине были предъявлены обвинения по статье 334 УК Таиланда, максимальное наказание по которой достигает трех лет тюрьмы. Дата суда над бельгийцем пока неизвестна.

Согласно записям с камер видеонаблюдения в магазине, у Верхаге мог быть сообщник, который отвлек внимание находившегося в торговом зале продавца, пока Верхаге совершал кражу. Он был задержан вместе с бельгийцем, но какой-либо информации о его личности и о том, что его ждет, полиция не предоставила.

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