Бельгийца задержали с марихуаной в День всех влюбленных

Полиция Пхукета арестовала 24-летнего гражданина Бельгии Акселя Ванланга Нхове, проживавшего в Раваи.

17 Февраля 2017 11:43:39

Аксель Ванланг Нхове был арестован 14 февраля, после того, как на него указал гражданин Таиланда Сучарт Ронбру, задержанный до этого за хранение наркотиков и огнестрельного оружия. На допросе 33-летний Сучарт рассказал, что регулярно посещал дом бельгийца, где они вместе курили марихуану.

Прибывший по указанному адресу наряд полиции обнаружил у иностранца 7,69 гр марихуаны, после чего он был задержан и доставлен в полицейский участок Чалонга.

Акселю Ванлангу Нхове будут предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории, его тайскому приятелю придется ответить и за хранение наркотиков, и за хранение огнестрельного оружия.