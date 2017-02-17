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Бельгийца задержали с марихуаной в День всех влюбленных

Полиция Пхукета арестовала 24-летнего гражданина Бельгии Акселя Ванланга Нхове, проживавшего в Раваи.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Февраля 2017 11:43:39

Аксель Ванланг Нхове был арестован 14 февраля, после того, как на него указал гражданин Таиланда Сучарт Ронбру, задержанный до этого за хранение наркотиков и огнестрельного оружия. На допросе 33-летний Сучарт рассказал, что регулярно посещал дом бельгийца, где они вместе курили марихуану.

Прибывший по указанному адресу наряд полиции обнаружил у иностранца 7,69 гр марихуаны, после чего он был задержан и доставлен в полицейский участок Чалонга.

Акселю Ванлангу Нхове будут предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории, его тайскому приятелю придется ответить и за хранение наркотиков, и за хранение огнестрельного оружия.

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