Беглого австралийца арестовали в баре на Бангла-Роуд

В течение нескольких лет мужчина скрывался от австралийской полиции, пока его не нашли в одном из заведений Патонга.

15 Сентября 2016 11:09:02

Полиция Пхукета совместно с правоохранительными органами Австралии разыскала и задержала Роберта Гордона Поллибэнка Джи. Мужчина более трех лет благополучно скрывался от австралийской Фемиды, проживая на Пхукете по фальшивому паспорту. В розыск он был объявлен по обвинению в хранении наркотиков.

Роберта Джи задержали поздним вечером 13 сентября за стойкой заведения Bar Funk, находящегося напротив развлекательного комплекса Tiger в Патонге. По словам майора пхукетской полиции Нарывата Пхутвиро, иностранец был удивлен появлением правоохранителей, однако сопротивления им не оказался и отрицать ничего не стал.

Ордер на арест Роберта Джи был выдан одним из австралийских судов в июле 2012 года. К этому моменту он уже находился в Таиланде, незаконно перейдя границу. Затем австралиец приобрел поддельный паспорт гражданина Канады на имя «Роя Грейейеса» (так указано полицией) и уже по этому документу жил на Пхукете, стараясь не привлекать к себе внимания.

Напомним, в последние годы Таиланд значительно ужесточил контроль за миграционными потоками, ввел единую электронную систему пограничного контроля в аэропортах, ужесточил контроль за регистрацией иностранцев по месту жительства. Среди прочего это привело к повышению эффективности розыска иностранцев, скрывающихся в Таиланде от судебного преследования на родине.

Ранее в этом году тайские полицийские задержали и передали российским коллегам нескольких лиц, находившихся в международном розыске. В частности, арестованы были бывший депутат «Единой России» Василий Смольников (дача взятки, хищение); Владислав Юдичев (мошенничество); Владимир Торопчинов (наркоторговля).