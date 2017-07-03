Байкеры подарили 400 шлемов школьникам из Пхукет-Тауна

Группа байкеров, именующая себя Family Freelance Phuket, подарила учащимся школы Phutthamongkol Nimit School в Пхукет-Тауне 400 мотоциклетных шлемов.

3 Июля 2017 11:13:18

Детские шлемы учащимся начальной школы и воспитанником дошкольной группы были вручены на церемонии 30 июня. Мотошлемы были закуплены в рамках благотворительного проекта Helmet from Heart Safety to Kids.

«Спасибо всем членам нашей группы и всем, кто нам попогал сделать доброе дело для местного сообщества. Надеюсь, что общество начнет видеть в нас нечто большее, чем просто надоедливых байкеров», – заявил лидер объединения мотоциклистов Ворачет Джантанакхет. Особенно он отметил помощь подполковника полиции Виры Нучасина из провинции Супханбури.

Пхукетских правоохранителей на мероприятии 30 июня представлял лэнс-капрал Нейтпирун Суксри, устроивший для детей шоу брейкданса в рамках развелекательной части программы.

Не обошлось, впрочем, и без серьезных тем. В частности, собравшиеся почтили минутой молчания память двух мотоциклистов из Family Freelance Phuket, погибших в аварии 18 июня.