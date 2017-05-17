Баржа затонула у берегов Пхукета

Самоходная баржа, следовавшая от Симиланских островов к побережью Краби, затонула в районе мыса Панва во второй половине дня 16 мая.

17 Мая 2017 09:59:34

Морской департамент Пхукета получил сообщение об инциденте примерно в 15:00, хотя, как выяснили представители ведомства, баржа получила пробоину еще в 7:50 утра.

Как рассказал официальным лица капитан судна Йод Лаобунглом, самоходная баржа Tanyongpuyu массой более 100 т с подъемным краном на борту направлялась от Симиланских островов в провинцию Краби. Примерно в одной морской миле от побережья Ао-Йона баржа столкнулась с подводными скалами, получила пробоину и начала набирать воду. Около 14:00 судно затонуло.

В настоящий момент неизвестно, когда судно может быть поднято на поверхность. Пока что его обозначили сигнальными огнями для предотвращения столкновения с другими судами.

Сообщений о погибших или пострадавших в результате кораблекрушения не поступало.