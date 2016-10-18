Бары Патонга возобновляют работу

Заведения, закрывшиеся после смерти Короля, возобновят работу 18 октября. Соответствующее заявление сделал глава Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (PEBA) Виравит Куресомбат.

18 Октября 2016 09:20:49

Бары, закрывшиеся 13 октября, возобновят работу сегодня. Фото: The Phuket News (архив)

«После того, как мы услышали новость о кончине Его Величества 13 октября, все заведения в Патонге закрылись. И почти сразу после официального объявления члены РЕВА отправились на пляж, чтобы зажечь свечи и помолиться за Его Величество», – заявил глава ассоциации Виравит Куресомбат.

«На следующий день мы получили уведомление из Provincial Hall, подписанное вице-губернатором Самитом Сривихоком, с просьбой закрыть все заведения на 14-17 октября, чтобы люди могли посетить траурные церемонии», – продолжил господин Куресомбат.

По его словам, развлекательные заведения откроются 18 октября. Часы работы баров и клубов будут стандартными, но в заведениях будут играть лишь тихую и спокойную музыку.

«Никаких живых развлекательных программ, выступления музыкальных групп, танцев и громкой музыки», – пообещал глава РЕВА.

«Мы скорбим о смерти нашего любимого Короля и времена для нас всех сейчас тяжелые, но надо продолжать жить и работать. В некоторых провинциях все развлекательные заведения получили распоряжение закрыться на 30 дней, но в туристических центрах, таких как Пхукет, срок составлял лишь несколько дней», – заявил Виравит Куресомбат.

По его словам, в течение всего траурного периода бары и клубы Патонга будут «проявлять уважение и сдержанность».