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Бары и клубы Патонга закрываются в 1:00 три ночи подряд

Более 600 развлекательных заведений Патонга теряют привычную прибыль из-за необходимости закрываться в установленное законом время.

Чутхарат Плерин

2 Февраля 2017 17:56:09

Бар в Патонге после 1:00. Фото: Чутхарат Плерин
Бар в Патонге после 1:00. Фото: Чутхарат Плерин

Власти Пхукета начали кампанию за соблюдение барами и клубами официальных часов работы в понедельник, 30 января, и с этого момента развлекательные заведения на Бангла-Роуд и в окрестностях стабильно прекращают работу в установленные законом 1:00 ночи.

Репортеры газеты Khao Phuket (тайского проекта The Phuket News) посетили Патонг после полуночи 2 февраля и убедились в том, что привычная ночная жизнь там прекратилась. При этом и местные предприниматели, и туристы не в восторге от этого факта, хотя и понимают, что требования властей законны.

«Я понимаю, что таков закон, но я хочу, чтобы они были разумным. Большинство туристов обычно приходят в развлекательные заведения после полуночи. И если мы закрываемся в 1:00 ночи, то у них остается не больше часа на развлечения. Некоторые из туристов целый год копили на отпуск на Пхукете, и если они увидят остров таким, то я уверен, что больше они не вернутся», – посетовал владелец ночного клуба Illuzuin Коррадо Парисе.

Отсутствие привычной ночной жизни беспокоит и уличных торговцев, продающих цветы.

«Обычно мы успеваем продать весь товар, но в последние три ночи это сделать не получалось, поскольку развлекательные заведения закрывались рано, и туристы расходились по отелям», – рассказала одна из женщин, торгующих цветами.

«Где нам взять деньги для наших детей?» – задала вопрос она.

На отсутствие доходов посетовали и сотрудники многочисленных баров, для которых оставляемые туристами чаевые были главным заработком.

«Мы хотим, чтобы власти вошли в наше положение», – заявила одна из девушек, с которой побеседовали корреспонденты Khao Phuket.

Среди туристов также есть недовольные, поскольку многие иностранцы специально выбирают именно Патонг из-за его ночной жизни.

«Я была здесь три года назад, и тогда мы отлично развлекались, гуляя до 3:00 ночи. Я люблю Таиланд и в особенности заведения на Бангла-Роуд, и приехала я сюда ожидая повторения того, что было в предыдущий раз. Но сейчас все закрывается рано, и от этого никакого удовольствия», – заявила Лиза, гражданка Канады, приехавшая провести отпуск на Пхукете.

Напомним, что 1 февраля более 20 бизнесменов, владеющим барами и клубами в Патонге, подали петицию с просьбой создать в городе особую зону, в пределах которой заведениям разрешалось бы работать в ночные часы сверх отведенного законом времени. Вице-губернатор Тира Анантасеривидья от имени главы провинции принял бумагу и пообещал передать ее конечному адресату, в качестве которого был указан премьер-министр Прают Чан-Оча, поскольку соответствующее решение может быть принято только правительством на национальном уровне. Подробнее читайте здесь.

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