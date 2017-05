Барбекю на пляже в The The Village Coconut Island вместе с Live 89.5 Дата/Время начала: 27 Мая 2017 14:00:00 - 27 Мая 2017 18:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Приходите познакомиться с командой радиоведущих Live 89.5! Билеты можно приобрести на phuketticketmaster.com или получить беслпатном в ежедневным розыгрышах среди слушателей радиостанции. Билет включает бесплатный трансфер до Кокосового острова и обратно, барбекю на пляже и напитки. Приглашаем всех на семейный день в The Village Coconut Island. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Нат Адрес : The Village Coconut Island телефон : 076 612 550 Веб-сайт : phuketliveradio.com Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт