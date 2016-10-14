Барак Обама выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Таиланда
Президент США выразил соболезнования народу Таиланда и Королевской семье в связи с кончиной Его Величества Короля Пхумипона Адульядета.
14 Октября 2016 09:49:21
Американский президент подчеркнул, что Его Величество Пхумипон Адульядет «неустанно вел свою страну к развитию и демонстрировал непоколебимое стремление к улучшению жизни своего народа».
«Его величество оставил народу Таиланда наследие, которое будет сохранено будущими поколениями», – говорится в заявлении французского президента, распространенном пресс-службой Белого дома.
Барак Обама подчеркнул, что Его Величество был близким другом и партнером многих американских лидеров.
Президент США отдельно добавил, что «имел честь познакомиться с его величеством во время визита в Таиланд в 2012 году».
Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены.