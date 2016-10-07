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Banyan Tree приглашает на чай

Изысканные сорта чая можно попробовать в лобби-баре Banyan Tree Phuket каждый день с 14:00 до 17:00.

Новости Пхукета

7 Октября 2016 11:30:30

Гостиница Banyan Tree Phuket решила порадовать любителей хорошего чая. Ежедневно с 14:00 до 17:00 в лобби-баре подают изысканные сорта чая со всевозможными десертами. Мероприятие носит название Banyan Tree Phuket’s Afternoon High и стоит 1900 бат на двоих.

Среди предлагаемых сортов чая значатся Ceylon Single Estate Silver Tips, Ceylon Souchong и The Teamaker’s Private Reserve бренда Dilmah.

Добавим, что в списке текущих тематических мероприятий Banyan Tree Phuket есть еще два, заслуживающих внимания. Это специальное меню на Вегетарианский фестиваль и шикарный воскресный бранч с двумя десятками блюд.

За акциями гостиницы и расположенных при ней ресторанов можно следить на Facebook.com/BanyanTreeResortsPhuket.

 

 

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