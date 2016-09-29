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Banyan Tree предложит специальное меню на Вегетарианский фестиваль

В течение двух недель, с 1 по 15 октября, в ресторане Saffron будут подавать специальный дегустационный сет в честь Вегетарианского фестиваля на Пхукете.

Новости Пхукета

29 Сентября 2016 11:25:23

Сам фестиваль (подробнее читайте здесь) пройдет в этом году с 1 по 9 октября, однако попробовать вегетарианское меню в Banyan Tree можно будет и после окончания празднований. Подавать сет будут 1-15 октября в ресторане Saffron, специализирующемся на тайской кухне.

Banyan Tree обещает «вкуснейшие деликатесные блюда из самых свежих и самых лучших ингредиентов», однако состав меню держится в секрете до первого дня фестиваля. Стоит сет 1500 бат с человека.

Кроме того, непосредственно в дни фестиваля (1-9 октября) гостиница предлагает комбинированный пакет, состоящий из дегустации и экскурсии по главным событиям фестиваля на следующий день или позже вплоть до окончания фестиваля. Стоит пакет 3500 бат, участники экскурсий также получат памятные футболки.

Подробнее можно узнать на Facebook.com/BanyanTreeResortsPhuket и по телефону 076 372 400.  

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