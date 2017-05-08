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Banyan Tree Grand Residences отметили на International Property Award

Жюри премии International Property Award выбрало Banyan Tree Grand Residences в качестве лучшего объекта жилой недвижимости в Таиланде.

Новости Пхукета

8 Мая 2017 13:56:25

«Все члены команды Banyan Tree Group, причастные к этому выдающемуся проекту, могут в высшей степени гордиться своим вкладом. Grand Residences являются воплощением нашего призвания создавать отели и жилую недвижимость, сочетающие стиль, продуманность и органичное дополнение окружающего пейзажа», – заявил после получения награды International Property Award исполнительный председатель группы Хо Квон Пинг.

Banyan Tree Grand Residences – это коллекция из 19 вилл жилой площадью 788 кв. м на земельных участках от 1310 до 2170 кв. м каждая. На то, чтобы реализовать этот запрос, компания отвела участок площадью в 23 рая (около 36,8 тыс. кв. м) рядом с одним из озер пхукетской лагуны и в пешей доступности до пляже Банг-Тао. Проект Banyan Tree Grand Residences был запущен чуть более года назад, и первая из вилл уже готова.

Каждая вилла располагает пятью спальнями с ванными комнатами en-suite, а также просторной гостиной, отдельной столовой, кухней, комнатой для прислуги, многофункциональным помещением, бассейном, террасой и внутренним двориком.

История Banyan Tree Group насчитывает более 20 лет. За это время портфолио активов компани выросло с одного бутик-отеля до более 30 отелей, 70 спа-центров, 80 торговых галерей и трех гольф-клубов в 28 странах мира. На счету компании более 1100 престижных отраслевых наград.

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