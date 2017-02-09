Бангла-Роуд вернулась к привычным часам работы

Власти Пхукета готовы поддержать просьбу бизнеса разрешить Бангле не спать до четырех утра.

11 Февраля 2017 10:09:17

Фото: Таньялак Сакут

Ночная жизнь на Бангла-Роуд вернулась в привычное русло, после того как официальные лица смягчили свою позицию относительно времени закрытия клубов и баров. В понедельник, 30 января, полиция провела в Патонге показательную операцию и добилась закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Вслед за этим местный бизнес пришел в администрацию провинции с петицией о создании на Бангла-Роуд особой развлекательной зоны, где заведения могли бы работать до 4:00 утра, и впервые администрация провинции просьбу поддержала, пообещав выступить в качестве посредника между Ассоциацией развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и правительством в Бангкоке. Полномочий местных чиновников для принятия соответствующего решения недостаточно.

«Мы подготовили официальный запрос на имя постоянного секретаря Министерства внутренних дел, чтобы ведомство рассмотрело возможность дать развлекательным заведениям на Бангла-Роуд право работать до 4:00 утра», – подтвердил «Новостям Пхукета» старший административный сотрудник (палад) провинции Тхаворнват Кхонгкэу.

«Петиция, поданная бизнесом Патонга, будет приложена к нашему официальному запросу, который сейчас ожидает подписи губернатора», – добавив он, что глава провинции пока недоступен. До 11 февраля он находится в Южной Корее.

В администрации Пхукета подтвердили, что вопросу о часах работы развлекательных заведений на Бангла-Роуд присвоен высший приоритет. При этом аргументы чиновники озвучили те же, что в течение многих лет приводил местный бизнес: потеря прибыли и неудобства для туристов.

«Большинство туристов приходят на Бангла-Роуд около полуночи. Если клубы закрываются в срок, то куда им идти? Они просто выпивают на улицах или на пляже, подвергая себя опасности и способствуя росту криминала», – заявил Тхаворнват Кхонгкэу.

О том, что необходимость закрываться в 1:00 создает простор для коррупции, в администрации Пхукета не говорили, хотя этот довод местный бизнес тоже приводил.