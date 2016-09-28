Бангкок улучшил позиции в рейтинге мировых финансовых центров

Консалтинговая компания Z/Yen Group опубликовала обновленный рейтинг мировых финансовых центров.

28 Сентября 2016 12:10:20

Бангкок за полгода поднялся с 47 на 39 место в рейтинге мировых финансовых центров. Фото: Tore Bustad

Как следует из отчета Z/Yen, столица Таиланда за прошедшие полгода улучшила свои позиции среди мировых финансовых центров, поднявшись с 47 на 39 строчку. Рейтинг Бангкока – 642 пункта против 633 в марте, когда был опубликован предыдущий рейтинг. Таким образом Таиланд даже обогнал Малайзию. У Куала-Лумпура сейчас 43 место и 638 пунктов (против 36 места и 649 пунктов в марте).

Возглавляют рейтинг следующие столицы: Лондон (795 пунктов), Нью-Йорк (794 пункта), Сингапур (752 пункта), Гонконг (748 пунктов) и Токио (734). Состав первой пятерки с момента публикации предыдущего отчета не изменился.

Москва и Санкт-Петербург занимают в рейтинге соответственно 84 и 85 место. У Москвы 568 пунктов, у Питера – 567. За прошедшие полгода российские города потеряли 17 и 3 строчки соответственно. Всего в списке фигурируют 87 городов.

Напомним, Z/Yen Group публикует свой индекс мировых финансовых центров с 2007 года, отчеты выходят каждые шесть месяцев. Рейтинг составляется на основе опроса более 3000 профессионалов финансовой отрасли. Они оценивают 105 индивидуальных факторов, разбитых на пять групп. Среди главных параметров значатся стоимость и качество жизни, наличие офисных площадей, качество интернет-связи и транспортной инфраструктуры, уровень коррупции и политической стабильности, объем иностранных инвестиций, инфляцию и налоги.

Оригинал отчета Z/Yen доступен по этой ссылке.