Bangkok Post: Турбизнес опасается, что рост курса бата навредит туризму

Укрепление курса тайской валюты и связанный с этим рост стоимости отдыха в Таиланде могут нанести удар по туристической отрасли страны, считают ключевые игроки отрасли.

14 Июня 2017 16:06:04

Туристы на острове Пханган. Фото: Nika Vee / Flickr

Как пишет Bangkok Post, с опаской на рост курса бата смотрит как частный бизнес, так и государственные ведомства, включая Министерство туризма и спорта.

«Укрепление бата повышает расходы на пребывание в Таиланде, из-за чего некоторые зарубежные туристы могут колебаться в своих планах относительно бронирования поездок», – заявил постоянный секретарь Минтуризма Понгпану Светтарундра.

В своей публикации Bangkok Post утверждает, что с начала года бат укрепился на 14% по отношению к фунту стерлингов, на 8% к малайзийскому ринггиту, на 5% к евро и на 2% к доллару США. Газета пишет, что такие цифры привело Министерство туризма (см. примечание в конце статьи).

В реальности курс бата к фунту с начала года вырос на 2,5%, к ринггиту – на 0,4%, к евро – на 1,6%, к доллару – на 5,6%. Таким образом, утверждение об укреплении бата ко многим мировым валютам соответствует действительности.

Верным является и утверждение о том, что российский рубль – исключение из этого тренда, хотя подорожал рубль к бату с начала года лишь на 1,8%, а не на 20%, как пишет Bangkok Post. За 12 месяцев – с июня по 2016 по июнь 2017 – рубль укрепился к бату на 10%.

Опасения у туристической отрасли Таиланда вызывают и другие факторы, способные оказать давление на въездной туризм, в частности, выход Великобритании из Евросоюза, политика Дональда Трампа на посту президента США, конфликт между Катаром и другими странами Персидского залива. Все эти направления обеспечивали Таиланду качественных туристов, которые активно тратили деньги на отдыхе, в отличие от низкобюджетных путешественников из Китая.

Впрочем, несмотря на все эти факторы, Туристический совет Таиланда «оптимистичен в отношении того, что страна сможет привлечь 34 млн иностранных туристов, как установлено в прогнозе на этот год». Минтуризма и другие ведомства своих прогнозов пока тоже не пересматривали.

*«Новости Пхукета» не знают, чем объясняются неверные данные в статье Bangkok Post. Возможны и ошибка журналиста столичного издания и ошибка в словах представителей Минтуризма. В предыдущей публикации по теме укрепления бата газета приводила верные цифры.