Bangkok Hospital приветствовал детей Сонгкрана

Младенцев, рожденный в Сонкгран, отдали на руки матерям в традиционных тайских нарядах.

15 Апреля 2017 15:04:41

Сотрудники родильного отделения Bangkok Hospital Phuket организовали сюрприз для молодых матерей, чьи дети родились в тайский Новый год. Детей Сонгкрана нарядили в традиционные тайские одежды, сшитые специально для самых маленький. В таком виде малышей отдали матерям, чтобы те впервые подержали их на руках.

«Для молодых матерей очень важно принять своих новорожденных в самой позитивной атмосфере, к тому же это хороший способ поддержать культурные традиции Таиланда», – пояснила «Новостям Пхукета» одна из сотрудниц родильного отделения Bangkok Hospital Phuket. Молодые матери инициативу оценили положительно.

Отметим, что подобный сюрприз Bangkok Hospital Phuket устраивает матерям не впервые, и всегда ининциатива пользуется успехом.