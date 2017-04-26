Bangkok Hospital подтвердил бесплатное оказание неотложной помощи

Больница Bangkok Hospital Phuket подтвердила «Новостям Пхукета» получение инструкций по программе Всеобщего медицинского покрытия для экстренных пациентов (Universal Coverage for Emergency Patients или UCEP), которая начала действовать в Таиланде с 1 апреля.

26 Апреля 2017 16:10:11

Фото: Bangkok Hospital Phuket

В рамках программы любой пациент, имеющий тайскую социальную страховку, может в случае экстренной необходимости обратиться в любую больницу – частную или государственную – и получить там медицинскую помощь бесплатно. Бесплатная помощь, согласно стандарту UCEP, должна оказываться в течение 72 часов, после чего пациент должен быть переведен в больницу, к которой он приписан. Все расходы на лечение в течение первых трех суток будут покрыты по установленному государством прейскуранту из средств того фонда, в котором застрахован пациент.

«Чтобы воспользоваться привилегиями программы UCEP, человек должен быть участником одной из трех государственных программ медицинского страхования: Фонда социального страхования, Национального фонда безопасности здоровья или программы медицинского обеспечения госслужащих», – пояснил заместитель директора Bangkok Hospital Phuket Бхуммикитти Руктэнгам.

Все больницы Таиланда уже получили список критериев, которые позволяют отнести случай к экстренному и, соответственно, попадающему под действие программы UCEP. Список выглядит следующим образом:

Потеря сознание, отсутствие дыхания. Асфиксия, удушье, серьезные проблемы с дыханием. Потеря сознания, конвульсии, сильная лихорадка. Острая боль в груди. Паралич конечностей, инсульт, припадок. Другие симптомы, серьезно угрожающие работе сердца, мозга и дыхательной системы.

В каждом конкретном случае, решение о том, попадает ли ситуация под критерии UCEP, принимают непосредственно врачи на месте, однако власти уже организовали единый центр, который на первых порах будет помогать в сложных случаях и разрешать конфликтные ситуации.

Во избежание недопонимания Бхуммикитти Руктэнгам рекомендовал гражданам заранее выяснять у врачей, парамедиков и операторов линии 1669, соответствует ли их случай критериям UCEP. Если ответ отрицательный, пациент может либо получить лечение за деньги в частной больнице (к примеру, Bangkok Hospital), либо будет доставлен в ту государственную больницу, к которой он приписан. То же самое относится и к пациентам, которые после 72 часов еще не готовы к выписке, но уже могут быть транспортированы в свою государственную больницу. При желании они могут остаться в частной клинике, но в этом случае дальнейшие счета придется оплачивать из своего кармана.

«Если после 72 часов пациент продолжит нуждаться в медицинской помощи, он будет переведен в свою государственную больницу для дальнейшего лечения, если это [транспортировка] безопасно», – отметил господин Руктэнгам.

Заместитель директора Bangkok Hospital Phuket выразил надежду на то, что программа UCEP позволит жителям Пхукета более оперативно получать медицинскую помощь в экстренных ситуациях.

Получить комментарий в пхукетском офисе Минздрава (РРНО), контролирующем работу всех частных и государственных больниц на острове, «Новостям Пхукета» до сих пор не удалось.

«Я к этому отношения не имею, задавайте вопросы Национальному институту экстренной медицины», – заявил директор РРНО Баньят Кантха, являющийся старшим представителем Минздрава на острове.