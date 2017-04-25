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Мэрия Бангкока намерена премировать за сообщения о мотоциклистах-нарушителях

Администрация тайской столицы придумала новый способ борьбы с мотоциклистами, ездящими по тротуарам и паркующимися в неположенных местах.

Новости Пхукета

25 Апреля 2017 11:11:09

Мотоциклы на тротуаре в районе рынка Чатучак. Фото: Seanchicoine / Flickr
Мотоциклы на тротуаре в районе рынка Чатучак. Фото: Seanchicoine / Flickr

На фоне недостаточного числа городских инспекторов, следящих за порядком на улицах, мэрия Бангкока решила обратиться за помощью к горожанам. Официальные лица намерены премировать граждан за сообщения о мотоциклистах, ездящих по тротуарам и паркующихся в неположенных местах.

Человек, который сообщит в районную управу о нарушении (с предоставлением доказательств в виде фото или видео), получит половину от суммы штрафа выписанного нарушителю, сообщает Bangkok Post. По информации издания, инициатива должна получить статус закона в течение нескольких недель.

Как пишет Bangkok Post, вице-губернатор Бангкока и генерал полиции Амной Ниммано накануне заявил, что у администрации столицы есть законные полномочия для того, чтобы применять жесткие меры против мотоциклистов-нарушителей. По его словам, Закон о поддержании общественного порядка и санитарии от 1992 года позволяет штрафовать нарушителей на сумму до 5000 бат и выплачивать лицу, сообщившему о нарушении, награду в размере 50% от этой суммы.

По словам генерала Ниммано, ранее администрация города никогда не пользовалась этой возможностью, но теперь намерена сделать это и специальная комиссия прямо сейчас занимается разработкой соответствующего указа.

К реализации проекта будет подключен Департамент наземного транспорта, в распоряжении которого имеется база данных регистрационных номеров транспортных средств, которая позволит направлять уведомления о штрафах по почте. В случае неуплаты штрафа в срок, «город примет меры», пообещал генерал Ниммано.

Напомним, что первой целью властей в рамках кампании по приведению улиц Бангкока в порядок стали торговцы едой. Изначально в мэрии заявили о том, что все торговые точки на улицах и тротуарах должны быть ликвидированы, но потом решили сделать исключение как минимум для заведений в популярных у туристов районах. План по регулированию этой сферы сейчас находится в разработке (как оно будет выглядеть в итоге – неизвестно).

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