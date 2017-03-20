Бангкок готов потратить 71 млрд бат на решение транспортных проблем Пхукета

Министр транспорта Таиланда Аркхом Термпиттаяпайсит посетил Пхукет и пообещал администрации провинции поддержку в решении транспортных проблем.

20 Марта 2017 18:27:43

Министр транспорта Таиланда Аркхом Термпиттаяпайсит. Фото: PR Dept

В ходе совещания, прошедшего в Boat Lagoon в понедельник, 20 марта, генерал-лейтенант Термпиттаяпайсит назвал проблемы общественного транспорта критическими и заявил, что текущий бюджет на их решение составляет 71 млрд бат, расходование которых одобрено правительством.

«Мы знаем, что вопросы общественного транспорта завели Пхукет в критическую ситуацию, и речь идет обо всех вопросах сразу, включая проблемы в аэропорту Пхукета», – заявил министр.

«Национальный совет за мир и порядок оказал необходимую поддержку в прокладке тоннелей на главной трассе острова, шоссе 402 Thepkrasattri Rd. Тоннели у Central Festival и у Tesco Lotus уже открыты, одна полосе движения открыта в тоннеле в Банг-Ку, который будет сдан в августе этого года», – перечислил Аркхом Термпиттаяпайсит.

Кроме того, до конца года должен быть подан на оценку экологического воздействия (EIA) проект по прокладке на Пхукете железнодорожной ветки от кольца Чалонга до провинции Пханг-Нга. Этот проект также имеет поддержку в Бангкоке, на его реализацию столица выделит 31 млрд бат.

То же самое относится и к главному пхукетскому долгострою – проекту тоннеля из Патонга в Кату. Сейчас он находится на этапе оценки экологического воздействия, и отказываться от его реализации власти не собираются.

Плюс, по словам генерала, уже одобрен бюджет в 13 млрд бат на прокладку дублера шоссе 402, а еще 12 млрд – на дальнейшее расширение международного аэропорта Пхукета.

«Вместе все эти проекты по решению транспортных проблем в Кату, Патонге, Саку и Ко-Кэу, включая строительство железной дороги, включены в общий бюджет размером 71 млрд бат. И когда мы сравниваем эту с сумму с теми 300-400 млрд бат, которые ежегодно генерирует Пхукет, то становится понятно, что дело стоит того», – заявил министр.