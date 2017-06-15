Банг-Ронг: Уголок Пхукета, которого не коснулся туризм

Джейми Монк рассказывает об очередном из своих любимых мест на Пхукете, не похожих на привычный туристам остров.

17 Июня 2017 14:00:00

Восточное побережье Пхукета сильно, очень сильно отличается от западного. Все основные туристические районы и пляжи сосредоточены на западе, тогда как обширные части восточного берега туризмом практически не затронуты. Большая часть береговой линии там – это манговые заросли. На холмах рядом с ними располагаются каучуковые плантации, ближе к воде – фермы по разведению креветок, маленькие рыбацкие деревушки, тихие гавани и изобилие живописных пейзажей, которые с удовольствием можно рассматривать, петляя на машине по тихим дорогам.

У меня и моей семьи есть любимое времяпрепровождение, которое заключается в том, что мы садимся в машину и отправляемся узнать, что сумеем найти на этот раз. Именно так в далеком 2005 году мы обнаружили Банг-Ронг. Просто посмотрите фотографии на этой странице. Да, это правда Пхукет.

Банг-Ронг – небольшое мусульманское сообщество на северо-восточном побережье Пхукета, недалеко от водопада Банг-Пэ и Центра реабилитации гиббонов. От местного пирса ходят паромы к острову Яо-Ной, куда мы несколько раз отправлялись, а также к другим островам, лежащим в заливе между Пхукетом и Краби.

Пирс в Банг-Ронге найти несложно. Поезжайте в сторону Ао-По, а сразу у большой мечети в 1 км к северу от водопада Банг-Пэ сворачивайте направо (пирс в Банг-Ронге отмечен на картах Google). Если вы решите припарковаться у пирса надолго – к примеру, чтобы отправиться на Яо-Ной и Яо-Яй – то парковка будет платной. Если же вы просто хотите осмотреться или пообедать в местном ресторанчике, то платить не надо.

Гуляя по Банг-Ронгу вы непременно увидите обезьян в мангровых зарослях или на дороге у пирса, а возможно, они сами выйдут к вам, чтобы поздороваться и попытаться выпросить что-нибудь вкусное. Будьте осторожны, эти макаки могут быть весьма наглыми.

Кроме многочисленных обезьян, неизменный элемент местного колорита на восточном побережье – плавучие ресторанчики. Подобное заведение есть и в Банг-Ронге. Называется этот ресторан Chum Chon, но мы зовет его просто Банг-Ронг. К ресторану ведут деревянные мостки, проложенные через мангры, а столики находятся прямо у воды. Впервые мы пообедали там более десяти лет назад и до сих пор любим это место.

Chum Chon – тихий семейный ресторанчик с хорошими морепродуктами и незамысловатыми блюдами вроде жареного риса. Это очень приветливое место, и мне нравится сидеть за столиком у воды и время щелкать затвором фотоаппарата, снимая лодки, которые проплывают мимо, направляясь к каналу-клонгу в мангровых зарослях. Банг-Ронг – это просто другой мир в миллионе километров от популярных туристических пляжей и в 25 минутах езды от дома, где я живу.

Прямо в ресторане можно взять каяк и отправиться исследовать мангры. У заведения есть договоренность с рядом турагентств, предлагающих каякинг туристам, но можно арендовать каяк и просто так (причем даже с гребцом из членов семьи, владеющей рестораном). Несколько лет назад мы организовали себе экскурсию на веслах, и с тех пор планируем повторить. Это прекрасный способ провести время на природе, а стоит аренда, как мне кажется, около 200 бат за час.

Вообще в Банг-Ронге можно увидеть самые разные лодки, к примеру, весельные лонгтейлы без мотора. Как правило, у лодочника на борту есть мальчик-помощник: чаще всего сын или другой родственник.

Банг-Ронг – один из моих фаворитов, когда мне просто хочется посидеть и расслабиться. Здесь очень спокойно, и тишину нарушает лишь звук лодочных двигателей. Тут можно провести и пару часов, и целый день. Если времени довольно, то можно заглянуть на водопад и в Центр реабилитации гиббонов, покатавшись на каяке и заглянув в недавно открытый центр для нуждающихся в помощи слонов Phuket Elephant Sanctuary. Либо же можно просто перекусить в ресторане, а затем направиться, к примеру, к островам Яо-Ной или Яо-Яй.

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и блогер. Другие заметки и фотографии Джейми ищите на jamie-monk.blogspot.com.