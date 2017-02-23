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Бали пошел тайским путем

В 2017 году Китай может стать главным «поставщиком» туристов на Бали, потеснив Австралию.

Новости Пхукета

1 Марта 2017 09:27:26

Фото: Matthew Kenwrick / Flickr
Фото: Matthew Kenwrick / Flickr

После крайне тяжелого 2015 года туристический рынок Бали вернулся к росту, однако теперь перед островным курортом стоит новый вызов – значительный рост числа отдыхающих из материкового Китая и увеличение доли китайских туристов в общем турпотоке, пишет в одном из недавних докладов управляющий директор C9 Hotelworks Билл Барнетт. Таким образом, в значительной мере Бали проходит через то же самое испытание, что и Таиланд.

«Отели наслаждались устойчивой заполняемостью номерного фонда по всем категориям (за исключением люксового уровня), драйвером которой стал рост прямого турпотока из-за рубежа, одновременно с сокращением числа открытий новых отелей и снижением цен на номера», – говорится в докладе C9 Hotelworks, опубликованном 20 февраля. В целом, по данным Билла Барнетта, заполняемость номерного фонда отелей на Бали в 2016 году выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом. Зарубежный турпоток в 2016 году составил 4 млн человек.

Как отмечает Билл Барнетт, материковый Китая был вторым по массовости туристическим рынком, а в 2017 году он может выйти и на первое место.

«В 2017 года массовый туризм из Китая, согласно прогнозам, перехватит пальму первенства у австралийского сегмента. Во второй половине 2016 года власти Таиланда начали борьбу с бюджетным туризмом из КНР, и Бали перехватил часть потока», – говорит Билл Барнетт.

Рост турпотока в абсолютных величинах – позитивный фактор для любого туристического рынка, однако в случае с Китаем и Бали оптимизм омрачают два момента.

«Исследование Банка Индонезии, проведенное в 2016 году, показало, что обычный турист из Китая тратит около четверти от того, что тратят типичные туристы из Австралии или Европы. С ростом доли китайских туристов средняя ценность каждого гостя для экономики снижается», – говорит Барнетт.

«Второй момент – это низкая продолжительность пребывания на курорте. Средний показатель на сентябрь 2016 года составил 3,11 дней против 3,2 дней годом ранее. Из региональных рынков сильнее всего пострадал Денпасар, где средняя продолжительность пребывания туриста упала с 4,53 дней до 2,73 дней. Это двойной удар по отелям, которые страдают и от сокращения срока пребывания постояльцев и от падения выручки с каждого туриста», – резюмирует Барнетт.

Отдельно в докладе C9 Hotelworks отмечаются отели люксового сегмента (от 350 долл. / 12,26 тыс. бат за номер).

«За периодом стабильных финансовых успехов в 2011-2014 годах последовали два неудачных года для люксового сегмента», – говорит Барнетт. Показатель средней выручки с каждого номера (RevPAR) в 2015 году упал на 11%, а в 2016 году – на 6%.

«Хотя турпоток на остров стабильно рос в прошлом году, изменение географического портрета и более низкие расходы гостей острова заставили отели пересмотреть ценовую политику», – утверждает Барнетт.

«Опыт Таиланда относится к числу тех, на которых стоит учиться [Индонезии]. Предыдущее правительство страны агрессивно добивалось роста турпотока, но затем фокус маркетинговых кампаний сменился на увеличение выручки со среднего туриста», – резюмирует управляющий директор C9 Hotelworks.

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