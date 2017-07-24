Автомобиль учителя из международной школы перевернулся в Кату

Преподаватель из Великобритании и двое его несовершеннолетних пассажиров избежали травм в дорожной аварии, произошедшей утром 22 июля.

24 Июля 2017 10:15:41

Около 8 утра субботы, 22 июля, в полицейский участок Кату поступило сообщение о том, что автомобиль перевернулся на дороге, проходящей мимо гольф-клуба Loch Palm. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили лежащий в кювете седан Honda City и трех человек (одного взрослого и двух подростков), которые в момент аварии находились в машине. Все они к моменту прибытия спасателей самостоятельно покинули салон, травм никто не получил.

Как пояснил подполковник полиции Ампхонват Сангрынг, за рулем Honda City находился 55-летний британец Кристофер Маурус Джон Грин, работающий преподавателем испанского и французского в одной из престижных международных школ Пхукета. Пассажирами были его несовершеннолетняя дочь и ее друг. Детей позже забрала с места аварии женщина на черном хетчбэке Mazda, а господин Грин остался дожидаться спецтехники, чтобы достать машину из кювета.

«Господин Грин потерял контроль над транспортным средством в повороте, в результате чего машина вылетела с проезжей части и упала в кювет, перевернувшись на крышу», – рассказал подполковник Сангрынг.

Офицер не уточнил, намерена ли полиция предъявить водителю какие-либо обвинения. При этом он подчеркнул, что в ходе аварии повреждения получила только машина Грина. Ущерба муниципальной собственности нанесено не было.