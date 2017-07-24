The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Автомобиль учителя из международной школы перевернулся в Кату

Преподаватель из Великобритании и двое его несовершеннолетних пассажиров избежали травм в дорожной аварии, произошедшей утром 22 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Июля 2017 10:15:41

Около 8 утра субботы, 22 июля, в полицейский участок Кату поступило сообщение о том, что автомобиль перевернулся на дороге, проходящей мимо гольф-клуба Loch Palm. Прибывшие по вызову специалисты обнаружили лежащий в кювете седан Honda City и трех человек (одного взрослого и двух подростков), которые в момент аварии находились в машине. Все они к моменту прибытия спасателей самостоятельно покинули салон, травм никто не получил.

Как пояснил подполковник полиции Ампхонват Сангрынг, за рулем Honda City находился 55-летний британец Кристофер Маурус Джон Грин, работающий преподавателем испанского и французского в одной из престижных международных школ Пхукета. Пассажирами были его несовершеннолетняя дочь и ее друг. Детей позже забрала с места аварии женщина на черном хетчбэке Mazda, а господин Грин остался дожидаться спецтехники, чтобы достать машину из кювета.

«Господин Грин потерял контроль над транспортным средством в повороте, в результате чего машина вылетела с проезжей части и упала в кювет, перевернувшись на крышу», – рассказал подполковник Сангрынг.

Офицер не уточнил, намерена ли полиция предъявить водителю какие-либо обвинения. При этом он подчеркнул, что в ходе аварии повреждения получила только машина Грина. Ущерба муниципальной собственности нанесено не было.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд пересмотрит список запрещенных иностранцам профессий
Таиланд пересмотрит список запрещенных иностранцам профессий
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.