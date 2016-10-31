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Автомобиль с тремя россиянами врезался в экскаватор

Три гражданина России пострадали в результате дорожной аварии, произошедшей на Sunthon Rd. ранним утром 31 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Октября 2016 15:27:03

Экскаватор был оставлен строителями на дороге без каких-либо предупреждающих знаков или огней.
Экскаватор был оставлен строителями на дороге без каких-либо предупреждающих знаков или огней.

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП около 5:30 утра понедельника. Позвонивший в участок местный житель сообщил об автомобиле, врезавшемся в экскаватор, оставленный строителями на дороге.

«В момент аварии в машине находились три иностранца. Спасатели из фонда Kusoldharm на месте оказали им первую помощь, после чего доставили пострадавших в Thalang Hospital», – рассказал лейтенант Сунан Патну из полицейского участка Таланга.

«Позже мы установили, что пострадавшими были российские граждане Павел Мартынов (23 года), Наталья Еремихина (23 года) и Виталий Савенко (50 лет)», – добавил офицер.

По словам лейтенанта Патну, россияне на седане Toyota Vios двигались в сторону памятника Героиням, за рулем находился Виталий Савенко.

Сунан Патну уже подтвердил, что экскаватор был оставлен строителями на дороге без каких-либо предупреждающих знаков или огней.

«Мы полагаем, что авария произошла из-за того, что был темно и господин Савенко не смог увидеть припаркованный экскаватор. Впрочем, мы проведем дальнейшее расследование причин инцидента», – добавил офицер.

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