Автомобиль протаранил два скутера в Чалонге

Четыре человека пострадали в ночной аварии на Chao Fa East Rd., где потерявший управление автомобиль протаранил два мотоцикла.

4 Мая 2017 15:58:30

Полиция получила сообщение об аварии на перекрестке у поселка Sun Palm Village около 2:20 ночи 4 апреля. Прибывший на место событий наряд полиции обнаружил врезавший в столб седан Honda Accord и два серьезно поврежденных скутера – Honda Click и Honda Scoopy.

По предварительной версии, озвученной полицией, автомобиль двигался в южном направлении по Chao Fa East Rd., но после моста через небольшой канал вылетел на встречную полосу, столкнувшись с двигавшимся с юга скутером Honda Scoopy, который от удара сбил затормозивший у обочины Click. Сам же седан после этого врезался в мачту уличного освещения.

В результате аварии пострадали две молодые женщины, находившиеся на одном скутере, и мужчина, находившийся на другом. Водителя Honda Accord от удара выбросило из салона и он также был госпитализирован. Трое из пострадавших оказались гражданами Таиланда, о четвертом – водителе машины – ничего неизвестно.

Полиция пока не сообщила о предъявлении кому-либо обвинений по факту ДТП, но известно, что все событий были зафиксированы уличными камерами видеонаблюдения.