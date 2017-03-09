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Автобус со школьниками разбился в Прачинбури

Перевозивший школьников автобус вылетел с дороги в ночь на 9 марта. Погибли шесть человек, 43 ранены.

Новости Пхукета

9 Марта 2017 16:40:18

Фото: Manit Sanubboon / Bangkok Post
Фото: Manit Sanubboon / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, туристический автобус с 44 школьниками и шестью учителями Pungtuipattanasuksa School выехал из Кхон-Кэна вечером 8 марта. Учащиеся направлялись на экскурсию в Khung Kraben Bay Royal Development Study Centre в провинции Чантабури. Поездка должна была стать вознаграждением школьникам за прилежную учебу и успешную сдачу экзаменов.

ДТП произошло около 4:30 утра на узкой и слабоосвещенной горной дороге в тамбоне На-Ди провинции Прачинбури. Там автобус не вписался в поворот, вылетел с проезжей части и покатился вниз по склону, остановившись лишь на дне оврага в 20 метрах ниже дороги.

В результате аварии погибли шесть человек: два ученика и четыре преподавателя, еще 43 пассажира были госпитализированы. Водитель автобуса – 33-летний Ванди Пхумпхуанг – скрылся с места происшествия.

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The Phuket News
Автобус со школьниками разбился в Прачинбури
Автобус со школьниками разбился в Прачинбури
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