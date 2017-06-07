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Автобус с туристами вылетел на пляж в Паттайе

В момент происшествия в салоне автобуса находились 34 туриста из Китая. Серьезных травм никто не получил.

Новости Пхукета

7 Июня 2017 11:25:08

Туристический автобус с 34 отдыхающими из Китая вылетел с дороги и застрял на пляже в Паттайе около 22:30 вечера 6 июня. Инцидент произошел в районе переулка Soi 18 в тамбоне На-Клыа, сообщает Bangkok Post.

Водитель автобуса – 49-летний Тхавичокчай Плэнгтхайсонг – рассказал полиции, что перевозился группу китайских туристов в массажный салон. На одном из уклонов дороги он почувствовал, что тормоза не справляются с нагрузкой. Водитель попытался переключиться на более низкую передачу, но сделать этого не сумел. В итоге автобус вылетел с проезжей части, зацепил припаркованный пикап и остановился лишь на пляже в 50 м от дороги.

Никто из пассажиров серьезных травм не получил. 

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