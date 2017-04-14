Автобус с туристами попал в аварию на спуске с холма в Патонге

Туристический автобус не смог затормозить на спуске с холма в Патонге и спровоцировал аварию с участием еще пяти транспортных средств.

14 Апреля 2017 13:42:40

Полиция получила сообщение о ДТП около 19:30 вечера 13 апреля. Прибывший по вызову наряд обнаружил автобус и пять других автомобилей, по цепочке столкнувшихся друг с другом и заблокировавших проезд по оживленной трассе.

Водитель автобуса рассказал полиции, что не смог затормозить и врезался сзади во внедорожник Toyota Fortuner, после чего Toyota ударила ехавший перед ней автомобиль и началась цепная реакция.

В момент аварии в салоне автобуса находилось 30 туристов из Китая, несколько из них получили легкие травмы. Обвинений против кого-либо из водителей пока не выдвинуто.