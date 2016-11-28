Автобус с туристами из России попал в аварию в провинции Пханг-Нга

Автобус с группой туристов из России попал в аварию по пути из Кхао-Лака на Пхукет во второй половине дня 27 ноября.

28 Ноября 2016 12:07:22

Авария произошла около 14:00 на перекрестке у автобусной станции Кхок-Клой. Водитель автобуса Интхонкорн Джанраскланг заявили полиции, что у транспортного средства отказали тормоза, и чтобы избежать столкновения с другими машинами на светофоре он направил автобус на обочину.

Как пояснил лейтенант полиции Тхаворн Тхонгкам, в результате ДТП пострадали трое туристов, медицинская помощь которым была оказана в больнице Takua Thung Hospital.

«Остальные 39 пассажиров в порядке», – заверил лейтенант.

Позже посольство России в Таиланде уточнило, что в больницу для оказания медицинской помощи были доставлены 12 человек. По состоянию на вечер понедельника 11 из них уже были выписаны (подробнее читайте здесь).