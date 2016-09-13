Автобус с красными номерами сбил мотоциклиста

Полиция не уточнила, законна ли коммерческая перевозка туристов на автобусе со временными номерами.

13 Сентября 2016 11:05:53

Корейские туристы, возвращавшиеся из провинции Пханг-Нга на Пхукет, стали свидетелями трагической аварии с летальным исходом. Автобус, перевозивший группу отдыхающих, сбил мотоциклиста, который от полученных травм скончался на месте месте.

Полиция получила сообщение об аварии на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао около 16:00 понедельника, 12 сентября. Как рассказал полицейским водитель автобуса Тану Лонгсамуд, он выполнял разворот в районе школы Hongyok Bumrung School, когда перед автобусом неожиданно появился мотоцикл.

Затормозить водитель не успел, и автобус врезался в мотоцикл. Находившийся на байке житель Май-Кхао Ноппадон Чайраб скончался на месте. В автобусе после инцидента возникла паника, но никто из туристов не пострадал.

Как уточнили в полиции, сбивший мотоциклиста автобус принадлежал компании Rascharot Travel, а управлявший им водитель был из провинции Сонгкхла.

В момент аварии на транспортном средстве были установлены временные номерные знаки красного цвета, которые накладывают ряд ограничений на использование транспортного средства. В частности, на самих знаках имеется надпись, гласящая, что они предназначены для «продажи или ремонта» машины.

В полиции не уточнили, законно или нет осуществлять коммерческие перевозки, пока транспортное средство не получило постоянные номера (и пересекать границы провинции, где они выданы).