Автобус-экспресс свяжет Suvarnabhumi с центром Бангкока Новости Пхукета 29 Мая 2017 16:11:33 Управление общественного транспорта Бангкока (BMTA) объявило о запуске автобуса от аэропорта Suvarnabhumi до центра столицы – улицы Ratchadamnoen Klang Avenue, квартала Bang Lamphu, улицы Khao San Rd. и парка Sanam Luang у Большого дворца, сообщает Rotmaethai. Маршрут, который откроется в этот четверг, получил название S1. Автобусы будут отправляться от выхода 7 на первом этаже терминала Suvarnabhumi, стоимость поездки составит 60 бат, ходить автобусы будут с 6:00 до 20:00, отправление – каждые 45 минут.