Австриец погиб на сноркелинге у острова Рок

Туристическая полиция Пхукета подтвердила сообщение о гибели 75-летнего туриста из Австрии, которому стало плохо во время плавания с трубкой и маской у острова Рок в провинции Краби.

7 Декабря 2016 09:55:09

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал глава туристической полиции Пхукета подполковник Нарыват Путтавиро, погибший вместе с компанией друзей прибыл на Пхукет 27 ноября. Иностранцы взяли яхту в чартер и отправились к острову Лангкави в Малайзии.

Во время одной из остановок заливе Пханг-Нга (5 декабря) отдыхающие отправились поплавать с масками, и одному из них – 75-летнему мужчине – стало плохо. По словам подполковника, «у него произошел шок и он потерял сознание».

«Друзья мужчины доставили его в больницу, но было уже слишком поздно», – добавил офицер.

Имя погибшего будет озвучено после того, как о происшествии поставят в известность посольство и родственников.