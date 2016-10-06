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Австралийцы Пхукета готовятся к Кубку Мельбурна

В этом году традиционные скачки на ипподроме Flemmington Park назначены на 1 ноября. Австралийцы Пхукета будут смотреть трансляцию в Hyatt Regency.

11 Октября 2016 10:51:57

Скачки этого года назначены на 1 ноября, причем пройдут соревнования уже в 156-й раз. Фото: Chris Phutully
Скачки этого года назначены на 1 ноября, причем пройдут соревнования уже в 156-й раз. Фото: Chris Phutully

Австралийская диаспора на Пхукете – одна из самых сильных и многочисленных, так что не удивительно, что раз в год вместе с Австралией замирает и скромный тайский остров, который от весьма далек от такого вида спорта, как скачки.

Если вы не слышали о Кубке Мельбурна, то начать стоит со второго названия этого события. В Австралии оно известно под именем «дня, когда останавливается нация». И если в этом имеется какое-то преувеличение, то явно критичное. Гонки в Мельбурне действительно останавливают жизнь на целом континенте.

В этого году традиционные скачки на ипподроме Flemmington Park назначены на 1 ноября, причем пройдут соревнования уже в 156-й раз. Первые забеги на Мельбурнский кубок состоялись в 1861 году, и за прошедшие полтора столетия мероприятие выросло до главного светского события в жизни Австралии, а в штате Виктория день соревнований является официальным выходным.

Как правило, страна начинает готовиться к мероприятиям Melbourne Cup заранее. Мужчины и женщины подбирают изысканные наряды (и главное – женские шляпки), рестораны разрабатывают специальные меню, в парках и на площадях организуются массовые гуляния, карнавалы и детские праздники.

Разумеется, если бы все это ограничивалось одним Флеммингтоном, то говорить о Мельбурнском кубке особого смысла не было, но фестиваль давно шагнул за пределы штата Виктория и страны.

На Пхукете главным светским событием дня является прием в гостинице Hyatt Regency, где представители экспатского сообщества (не только австралийского) с соответствующим лоском отмечают событие. Гости собираются к 9 утра, а кульминация дня – прямая трансляция самих скачек – начинается в 11:00 по пхукетскому времени.

Затем среди собравшихся проводятся традиционные конкурсы на самые изысканные мужской и женский костюмы и дамскую шляпку. Также отдельный приз будет вручен за самый красивый стол.

Естественно, предполагается и роскошный обед по австралийским мотивам, включая нежно любимые всем континентом мясные пироги. После трапезы гостей ждет музыка от диджея Hyatt.

Мельбурнский кубок на Пхукете традиционно носит благотворительный характер. Сборы от проведения мероприятия передаются на проекты фонда The Good Shepherd, заботящегося о детях из неблагополучных семей. Количество пригласительных на прием ограниченно, организаторы рекомендуют заказывать их заранее. Также в мероприятии можно поучаствовать и в качестве спонсора. Дополнительную информацию можно найти на сайте goodshepherd.com, по электронной почте [email protected] (Карен Эллисон) и на странице Melbourne Cup 2016 в социальной сети Facebook.

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