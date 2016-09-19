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Австралиец разбился на мотоцикле в Камале

Врачи Patong Hospital подтвердили гибель 37-летнего гражданина Австралии, не справившегося с управлением мотоциклом на главной дороге в Камале.

Новости Пхукета

19 Сентября 2016 11:24:45

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Авария произошла около полудня 17 сентября в районе мусульманского кладбища в Камале (Kubo Mutsaam). Как пояснили в полиции, по всей видимости иностранец неверно рассчитал траекторию при входе в поворот, что и привело к ДТП.

«Очевидцы говорят, что мотоцикл с иностранцем на высокой скорости двигался в сторону пляжа Лэм-Сингх, однако пилот пропустил точку входа в поворот, врезался в дорожный отбойник и вылетел из седла, перелетев через ограждение и приземлившись у бетонной стены кладбища», – рассказал капитан полиции Камалы Прасерт Тхонгпром.

Генконсульство Австралии на Пхукете уже проинформировано об инциденте. Имя погибшего не разглашается.
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