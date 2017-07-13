Австралиец погиб, сорвавшись с парасейла на пляже Ката

Врачам не удалось спасти жизнь 70-летнего австралийца, упавшего в воду с многометровой высоты.

13 Июля 2017 12:04:38

Полиция предъявила обвинения двум работникам аттракциона. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Австралии погиб, сорвавшись с парасейла на многометровой высоте у пляжа Ката. Инцидент произошел около полудня среды, 12 июля.

К моменту, когда медики прибыли на место событий, мужчину уже вытащили на берег. Врачи Patong Hospital, куда был доставлен пострадавший, провели реанимационные процедуры, но успехом они не увенчались

Трагическое происшествие на пляже Ката было снято на видео очевидцами, однако причина, по которой турист сорвался с парашюта, еще не установлена. Обвинений оператору аттракциона и его сотрудникам пока не предъявлено*.

«Мы проводим расследование», – заявил журналистам капитан Вирают Пханьясирисукворакун из полиции Патонга.

Генеральное консульство Австралии на Пхукете поставлено в известность о случившемся. Имя погибшего не раскрывается до уведомления родственников.

*Обновление. Обвинения в халатности, повлекшей гибель человека, предъявлено двоим сотрудникам: находившемся за штурвалом катера и непосредственно на парашюте вместе с туристом. Подробнее здесь.