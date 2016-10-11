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Авиакомпания S7 запустила прямой рейс Владивосток-Бангкок

Цены на ближайшие даты вылета начинаются от 9 тыс. рублей в один конец. Ранее без пересадок в Бангкок летали только чартеры.

Новости Пхукета

11 Октября 2016 10:26:56

Boeing 767 авиакомпании S7 в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons
Boeing 767 авиакомпании S7 в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Alec Wilson / Wikimedia Commons

Полеты будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям (из Бангкока) и понедельникам (в Бангкок). Прилетать рейс будет в бангкокский аэропорт Suvarnabhumi.

«Время в пути составит семь часов. Впервые авиаперевозчик задействует из Владивостока комфортабельный лайнер Boeing 767 вместимостью 240 кресел», – цитирует ТАСС заявление пресс-службы владивостокского аэропорта.

Агентство уточняет, что ранее попасть в Бангкок из Владивостока можно было только с пересадками или чартерными рейсами.

Сайт S7 сейчас предлагает билеты на прямые рейсы Владивосток-Бангкок (S7 541) и Бангкок-Владивосток (S7 542) по ценам от 9 тыс. рублей с вылетом в эти выходные. При этом с пересадкой можно долететь за 6-7 тыс. рублей.

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